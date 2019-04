Michael van Gerwen heeft totaal geen moeite met hekkensluiter Michael Smith

Michael van Gerwen heeft donderdagavond gedaan wat hij moest doen in de Premier League. Hij liet Michael Smith kansloos (8-3) en daardoor staat volgende week de koppositie op het spel tijdens het treffen met Rob Cross.

Beide darters, die in een moordend tempo gooiden, eindigden de wedstrijd met een gemiddelde boven de honderd. Smith gooide 100,42 per drie pijlen. Van Gerwen scoorde met 109,11 nog een stuk hoger. Het verschil werd echter gemaakt met het gooien van de dubbels. Van Gerwen gooide acht van de dertien kansen raak, Smith wist maar drie van de vijftien kansen op een dubbel te verzilveren.

122-finish

In de derde leg kreeg Smith de kans om honderd uit te gooien, maar de pijl om uit te gooien vloog in een enkele 1. Van Gerwen deed Smith vervolgens veel pijn met een 122-finish. Het betekende een 3-0 voorsprong voor Mighty Mike, die elf darts later al op 4-0 stond.

Smith kwam op het bord via een 47-finish, op dat moment had Van Gerwen nog meer dan tweehonderd punten op de teller staan. Het deed de regerend wereldkampioen weinig. Hij liep snel uit naar 6-1.

Smith zal vooral nog eens terugdenken aan de zevende leg van de wedstrijd. De Engelsman kreeg de kans om een tweede leg op zijn naam te schrijven, maar drie pijlen gingen mis op dubbel twintig. Van Gerwen faalde niet vanaf 76.

Eerste matchdart

Smith pakte vervolgens twee legs op rij, maar het was voor de hekkensluiter van de Premier League uitstel van executie. Bij een 7-3 voorsprong was het in de laatste leg bij de eerste matchdart raak.

Koppositie

Door de zege staat Van Gerwen op zestien punten uit elf wedstrijden, Rob Cross heeft een puntje meer. Volgende week donderdag spelen Van Gerwen en Cross in Cardiff tegen elkaar. Dan staat de koppositie op het spel.

Kort na de wedstrijd keek Van Gerwen bij Sky Sports vooruit naar de ontmoeting met Cross, een belangrijke voor het vervolg van de Premier League. "Ja, maar iedere wedstrijd in de Premier League is belangrijk. Deze tegen Rob Cross natuurlijk ook.Maar ik ga zijn serie van overwinningen stoppen", aldus een lachende Van Gerwen. Cross won de laatste drie wedstrijden in de Premier League.