Zo is het nu met Mauro Manuel: 'Mensen zien mij als een asielzoeker icoon'

De Angolese Mauro Manuel uit Geldrop was in 2011 groots in het nieuws. Hij zou na negen jaar teruggestuurd worden naar zijn geboorteland, maar door het kinderpardon mocht hij toch blijven. Het RTL4 programma Iedereen Had Het Erover met Art Rooijakkers zocht hem op. Mauro Manuel is nu 26 jaar, systeembeheerder en vader.

Nadat Mauro in Nederland mocht blijven heeft hij zich teruggetrokken uit de publiciteit. “Ik wilde rust en ik wilde normaal zijn. Mensen zien mij als een asielzoeker icoon, maar zo voel ik me helemaal niet.”

De traan

Iedereen had het in 2011 over de foto van Mauro met de traan. Deze foto werd gemaakt in Den Haag. Hij was daar omdat de politiek zich ook bemoeide met deze zaak en er zelf een debat kwam over dit onderwerp. Heel Nederland bemoeide zich met deze zaak en Mauro kwam overal in het nieuws voorbij.

Het voelde als messteken in mijn rug.



De publiciteit die hij kreeg is hem niet in de koude kleren gaan zitten. “Iedereen wilde ineens met me op de foto. Ik werd daar zo onzeker van. Iedereen dacht te weten hoe ik dacht. Nu kan ik daarmee omgaan, maar toen voelde het als messteken in mijn rug.”

Geen contact

Mauro was negen toen hij door zijn moeder op het vliegtuig werd gezet naar Europa. Nu hij zelf vader is kan hij zich niet voorstellen dat hij zijn kind zou afstaan. Hij heeft geen contact met zijn moeder. “Ik heb geen zin in contact. Ik heb hier mijn leven en in dat proces zit ik nu."

Ik heb nog geen paspoort.



Mauro is al zeven jaar samen met zijn vriendin en wonen ze samen in Geldrop met hun tweejarige dochter. Hoe graag ze het ook zouden willen, trouwen zit er nog niet in voor het stel. “Dat is nu nog erg lastig. Ik heb nog geen paspoort.”