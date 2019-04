Janna (12) is de beste voorlezer van Brabant 'Ik oefen eigenlijk nooit en was strontzenuwachtig'

Geen Jip en Janneke, maar Oorlogswinter, Harry Potter of verhalen over ontvoeringen vanwege orgaanhandel. Het zijn niet de standaard voorleesverhalen die donderdagavond voorbij komen in het cultureel centrum van Goirle. De finalisten van de voorleeswedstrijd nemen het publiek mee naar vechtpartijen op het schoolplein, branden en ontvoeringen. Met stemverheffingen, goed getimede stiltes of een klein lachje tussen de regels door lezen ze hun zelf uitgekozen verhaal voor.

'Stront zenuwachtig'

Zo ook Janna Hopman uit Breda. Met een grote lach loopt ze naar de grote voorleesstoel om vervolgens de naam van haar hoofdpersoon te vergeten zodra ze over haar boek moet vertellen. Maar dat brengt het 12-jarige voorleeskanon niet van haar stuk. Ze neemt een diepe hap adem, kucht nog een keer en begint voor te lezen uit het boek 'Honderd uur nacht' van Anna Woltz. "Ik was strontzenuwachtig maar nu heel blij dat ik gewonnen heb", jubelt de winnares aan het einde van de avond. "Het is gewoon heel vet dat je nu zo'n titel hebt gewonnen van iets dat landelijk is."

Ze heeft van de school een uurtje vrij gekregen en hoeft vrijdag dus pas om half tien te beginnen. "Ik denk dat mijn klas helemaal gek wordt als ik op school kom. Ik kon vanavond jammer genoeg maar vier vriendinnen meenemen, maar de rest van de klas steunt me ook echt. Dat is heel fijn."

'Ik ga voor de landelijke titel'

25 mei is de landelijke finale in Utrecht. Daar vertegenwoordigt Janna onze provincie. Of ze nog een bepaalde tactiek heeft zo richting de finale? "Ik oefen eigenlijk nooit, dat is mijn ding", vertelt ze zelfverzekerd. "Je moet daar gewoon gaan staan en het daar doen. Dat helpt mij altijd dus dat blijf ik ook doen." En als het aan de 12-jarige voorlezer ligt, gaat ze met die tactiek ook gewoon even de Nederlandse titel binnen halen. "Daar gaan we voor!"

Groep 7 en 8

Het was de 26ste editie van de voorleeswedstrijden. Janna won in de categorie brugklassers. Die wedstrijd werd voor de tiende keer georganiseerd. Komende dagen zullen ook leerlingen uit groep 7 en 8 het tegen elkaar opnemen.