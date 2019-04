9 basisscholen Cranendonck strijden tegen elkaar tijdens jaarlijkse koningsspelen

De start van de koningsspelen in de gemeente Cranendonck

Negen basisscholen uit de gemeente Cranendonck strijden vrijdag tegen elkaar tijdens de jaarlijkse koningsspelen. Na twaalf verschillende spellen blijkt aan het einde van de dag wie de winnaar is. Stan van Cranenbroek (11) uit Budel: "Het is beter dan in de klas zitten en de springkussens vind ik het allerleukst."