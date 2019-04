Geen groene grasmat maar ijs, voorzitter Tilburg Trappers wil ijshockeyring in Willem II stadion

De trappers waren begin dit jaar te gast tijdens de Winterclassic in Keulen. “Daar werd een wedstrijd gespeeld in het voetbalstadion van Keulen met 47.000 toeschouwers. Dat was echt heel gaaf om mee te maken”, vertelt van Gestel in de ochtendshow Wakker! van Omroep Brabant.



Winterstop

De datum ligt nog niet vast. Zolang het voetbalseizoen nog bezig is, kan het stadion niet onder handen worden genomen voor een winterse make-over. “Het moet in ieder geval in de winterbreak van het voetbal”, vertelt van Gestel. ”Dan moeten we nog in gesprek met de Duitse bond voor een tegenstander.”



Een grotere arena betekent ook meer plekken om te vullen. Het Tilburgse stadion biedt plaats aan 14.500 bezoekers. “Ik denk dat we zelf zo’n zesduizend mensen meenemen vanuit onze achterban. De rest zullen we creatief moeten invullen via sponsoren of bijvoorbeeld supermarkten.”