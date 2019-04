Annerie heeft in één klap 48 broers en zussen: 'Het is nu echt zeker'

Jan Karbaat is inderdaad de vader van 49 donorkinderen. Dat bleek vrijdag uit DNA-verwantschapsonderzoek van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. De directeur van een voormalige spermabank bevruchtte in het geheim tientallen vrouwen met zijn eigen zaad. Ook Annerie Meul uit Eindhoven kreeg vrijdag eindelijk duidelijkheid. "Het is een beetje overweldigend.”

De vermoedelijke donorkinderen hadden onlangs via de rechtbank in Rotterdam voor elkaar gekregen dat ze een vergelijking met het DNA van Karbaat mochten maken om zekerheid te krijgen over hun afstamming. Karbaat insemineerde vrouwen onder andere in het ziekenhuis waar hij werkte en later in zijn eigen kliniek Medisch Centrum Blijdorp in Barendrecht. De dokter heeft 22 eigen erkende kinderen en hij leeft ondertussen niet meer.

Het is een beetje overweldigend.



Annerie wist sinds september eigenlijk al zeker dat zij de dochter was van Karbaat. Het was volgens haar overduidelijk en ze had het ook al een plekje gegeven. Toch overvalt haar dit nieuws. “Het is een beetje overweldigend. Ik heb nog niet veel tijd gehad om het te laten bezinken. Nu is het echt zeker en word ik toch weer emotioneel.”

Contact

Ineens heeft Annerie 48 halfbroers en zussen. Ze heeft met sommige contact, maar ze kent echt niet iedereen. “Ik heb met een paar hele goede contacten. Sommige staan niet open voor contact.”



Amerika

Dat het bij 49 donorkinderen blijf is volgens de Eindhovenaar niet zeker. “De teller loopt. Hij heeft ook zijn zaad meegenomen naar Miami. Er wordt nu onderzocht of dat er ook kinderen van Karbaat in Amerika rondlopen.”



We gaan een paar goede borrels drinken.



Annerie gaat ondanks dit nieuws gewoon door. “Ik had al een gewoon en normaal leven. Toch komt dit steeds weer op mijn pad. Je blijft eraan herinnerd worden.” Om deze dag goed af te sluiten heeft Annerie met een paar halfzussen en broers afgesproken in Rotterdam. “We gaan een paar goede borrels drinken."

LEES OOK: Annerie (45) is kind van sjoemelende spermadokter: 'Ik heb er opeens 70 halfbroers en -zussen bij'