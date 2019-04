Wat is de perfecte locatie voor het Songfestival als Duncan Laurence wint?

Het Songfestival in Brabant? Voetbalstadions, festivalterreinen en het Breepark, mogelijkheden zijn er zeker! Als we de bookmakers mogen geloven, is de kans groot dat de Tilburger Duncan Laurence het Songfestival gaat winnen. Dan komt het Songfestival volgend jaar naar Nederland. Maar wat is de perfecte Brabantse locatie voor dit Europese muziekfestijn? Omroep Brabant ging op onderzoek uit.

De Tilburgers zijn het er over eens: het Songfestival moet naar Tilburg komen. "Amsterdam heeft alles al", stelt een meisje in de stad. "Als een Brabander wint is het logisch dat het Songfestival naar Brabant komt", stelt een jongen.

Woonplaats Duncan

Maar als dat werkelijk gebeurt, wat is dan de perfecte plek in de woonplaats van 'onze' Duncan? Het Koning Willem II Stadion klinkt natuurlijk als de beste locatie voor het Songfestival. Daar kan veel publiek terecht en is goed bereikbaar met de trein. Maar ook Poppodium 013 of de Koepelhal in de Spoorzone borrelen op in de gedachte van Brabanders.

De Koepelhal is misschien net niet groot genoeg voor alle fans.

Waterplassen

En als Tilburg het niet zou lukken, dan heeft Brabant nog genoeg alternatieven in petto. Het weer moet een beetje meezitten, maar dan heb je ook wat aan het E3 Strand in Eersel of Aquabest in Best. Grote terreinen waar vaker festivals plaatsvinden. En wij houden hier in Brabant van groot: op het E3 Strand kunnen met gemak 50.000 mensen. Fijne bijkomstigheid: als de spanning stijgt, kan het publiek even afkoelen in een van de waterplassen.

Op het E3 Strand is genoeg plek

Feestje in Breda

Hoewel er veel rivaliteit bestaat tussen Willem ll en NAC, toont Breda zich van zijn beste kant om de 'buren' uit de brand te helpen. Want in het Rat Verlegh Stadion kunnen ze misschien wel een feestje gebruiken, nu NAC niet heel lekker op dreef is. Dus misschien willen ze één keer afzien van hun 'avondje NAC' voor een 'avondje liedjesfestijn'? Ze weten daar in Breda in ieder geval wel hoe je een feestje kan bouwen.

Zo vieren ze in Breda feest

Een andere goede kanshebber in Breda is het Breepark. “Het gaat om een heel nieuwe locatie en we zouden een dergelijk evenement goed kunnen huisvesten”, vertelt de directeur van het Breepark Peter van Hooydonk. Hij ziet het helemaal zitten. “Kom maar op, wij zijn er klaar voor.”

Zoete Lieve Gerritje

Er zijn veel eisen aan de locatie van het Songfestival. Zo moeten er minimaal 10.000 mensen in de zaal passen. Ook moet de locatie voorzien zijn van een overkapping. Oeps, dan vallen voetbalstadions en de festivalterreinen af.

Dan gaat Zoete Lieve Gerritje met het Songfestival toch gewoon naar Den Bosch? Daar zullen weinig mensen het hoofd over breken. Immers, de fiere hoofdstad van Brabant én met de Brabanthallen die aan alle eisen lijkt te voldoen. Maar dan moet 'onze' Duncan wel eerst de hoofdprijs wegkapen op het liedjesconcours in Israël.