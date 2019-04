Laffe dader slaat bejaarde man tegen hoofd en berooft hem van portemonnee

De pinautomaten in Bakel waar een bejaarde man is beroofd (foto: Politie Gemert-Bakel)

Een 78-jarige man is donderdag tegen zijn hoofd geslagen en beroofd terwijl hij stond te pinnen in Bakel. Dit gebeurde rond negen uur ’s avonds bij de Rabobank aan het Sint Wilbertsplein.

Een jongen van ongeveer 18 jaar kwam naast de bejaarde man staan bij de pinautomaat en probeerde zijn portemonnee uit zijn handen te trekken. De bejaarde man stribbelde flink tegen waarna de jongen hem een klap tegen zijn hoofd gaf. De man viel op de grond en de dader griste alsnog zijn portemonnee weg.

Mogelijk meer daders

De overvaller rende volgens de politie weg in de richting van het plein. Daarna is hij vermoedelijk op een scooter gevlucht, mogelijk met een mededader. Volgens het signalement van de politie gaat het om een blanke jongen met donkerblond haar. Hij is ongeveer 1.85 lang. Hij spreekt Nederlands met een Brabants dialect.