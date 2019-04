Benieuwd naar het centrum van Breda over 5 jaar? Dit zijn de plannen voor de Nieuwe Mark [VIDEO]

De plannen in vogelvlucht:

In de nieuwe plannen is er sprake van meer groen in de binnenstad en de aanleg van een tweede stadspark. Het zogenoemde Seelig Park komt te liggen op het voormalige kazerneterrein aan de Fellenoordstraat. Verder komt er langs het water een fiets- en wandelroute richting het centrum van de stad. Ook is er veel ruimte voor horeca en de bouw van appartementen.



Foto: Gemeente Breda

Tweede stadspark

Het eerste deel van het doortrekken van het water begint in 2020 en loopt van de Fellenoordstraat tot aan de Tolburg bij de Haven. De aanleg van het Seelig Park en de nieuwe Fellenoordburg staat vanaf 2024 op het programma.



De plannen zijn een vervolg op het terug laten keren van het water in de binnenstad van Breda. De oorspronkelijke Bredase haven werd in 1964 gedempt. Eind jaren negentig besloot het stadsbestuur om de haven nieuw leven in te blazen, onder de naam de Nieuwe Mark. In 2007 werd de Haven officieel heropend.