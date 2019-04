Vier mannen mishandelen meisje (16) en proberen haar te beroven

Vier mannen hebben donderdagavond op de Procureurweg in Dongen een 16-jarige meisje mishandeld. Ook hebben zij geprobeerd om haar te beroven. Dat gebeurde kort voor tien uur.

Het meisje, dat volgens de politie in de omgeving van Dongen woont, werd bij een oversteekplaats door een van de mannen vastgepakt en op de grond gegooid. Vervolgens werd ze getrapt en geslagen. De mannen eisten geld en pakten haar tas.

Geschrokken

De mannen droegen handschoenen en hadden hun capuchon over hun hoofd getrokken. De fietsster was zo geschrokken dat ze geen verdere details over de mannen kon geven. Ze kon alleen vertellen dat twee van de vier mannen een buitenlandse taal spraken, mogelijk Pools.

De daders lieten het meisje met fiets en tas achter en gingen ervandoor. Of ze iets hebben buitgemaakt is niet duidelijk. Het slachtoffer fietste naar huis en lichtte daar de politie in.