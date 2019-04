Einde aan ongeslagen reeks FC Eindhoven, zeges voor RKC Waalwijk en Jong PSV

EINDSTANDEN:



Almere City - FC Den Bosch 3-1

Na twee duels zonder nederlaag leed FC Den Bosch in Almere zijn tiende nederlaag van het seizoen. Na 32 minuten zette middenvelder James Efmorfidis de thuisploeg op 1-0. Zes minuten later keek FC Den Bosch al tegen een 2-0 achterstand aan na een eigen doelpunt van Nicolas Romat. In de 55ste minuut deed FC Den Bosch iets terug via Sven Blummel. Verder dan dat kwam de ploeg van trainer Wil Boessen niet, want in de slotfase maakte Anwar Bensabouh er 3-1 van.



NEC - Helmond Sport 3-2

Helmond Sport heeft op bezoek bij NEC zijn 22ste nederlaag van het seizoen geleden en wacht nog steeds op de eerste uitzege van het seizoen. De 4-0 op Roda JC Kerkrade van een paar weken terug heeft niet voor de gewenste ommekeer in de resultaten gezorgd. De Helmonders kwamen na twaalf minuten nog wel op 0-1 door een lage schuiver van Dylan George. Vlak voor rust trok NEC de stand gelijk via Randy Wolters, die gevaarlijk doorstootte op links.

In de 53ste minuut kwamen de Nijmegenaren voor het eerst op voorsprong via verdediger Josef Kvida. Niet veel later stond het alweer gelijk via een benutte strafschop van Helmond Sport-spits Tibeau Swinnen. Tien minuten vóór tijd besliste NEC het duel door het tweede doelpunt van Wolters die een reound benutte: 3-2.



FC Eindhoven - Roda JC Kerkrade 1-2

De bezoekers uit Limburg kwamen al vroeg op voorsprong in het Jan Louwers Stadion: Célestin Djim opende de score na vijf minuten, 0-1. Lang kon Roda niet genieten van de voorsprong, want Elton Kabangu maakte vijf minuten later alweer gelijk na een prachtige aanval met Branco van den Boomen en Samy Bourard. Guliano van Velzen schoot Roda laat in de tweede helft op 1-2.



Jong AZ - RKC Waalwijk 2-4

Emil Hansson brak na negen minuten de score open namens RKC. Dylan Syes verdubbelde de marge na dertig minuten met zijn twaalfde doelpunt van het seizoen. Zeven minuten voor rust werd het zelfs 0-3 door een treffer van Hans Mulder.

Na rust maakte Tijani Reijnders de score wat draaglijker voor Jong AZ, 1-3. De Alkmaarders moesten in de 77ste minuut met tien man verder na een rode kaart van Bergsma. Ruim tien minuten later tekende Stijn Spiering de 1-4 aan, waarna Ondrej Mihalik voor de 2-4 eindstand zorgde.



FC Volendam - Jong PSV 0-3

Bart Ramselaar zette Jong PSV na dertien minuten op voorsprong, 0-1. Na rust voerden Zakaria Aboukhlal en Joël Piroe de score snel verder op voor de Eindhovenaren: 0-2 en 0-3.





VOORAF: Statistieken en opstellingen:

• FC Den Bosch bleef in zijn laatste twee competitieduels ongeslagen (W1 G1), nadat de ploeg daarvoor drie duels op rij verloor.

• Helmond Sport bleef in veertien van zijn laatste vijftien duels in de Eerste Divisie zonder winst. Alleen het thuisduel met Roda JC leverde de volle buit op (4-0).

• RKC Waalwijk is bezig aan een aardige serie: de ploeg van trainer Fred Grim verloor maar één van zijn vijf meest recente wedstrijden en won in die reeks onder meer van koploper FC Twente (4-1).

• FC Eindhoven is van alle Brabantse clubs het langst ongeslagen (zes wedstrijden, W3 G3). De laatste verliespartij dateert van 1 maart (2-0 bij Almere City).

• Jong PSV verloor zijn laatste twee optredens in de Keuken Kampioen Divisie - tegen FC Den Bosch (3-1) en NEC (1-2) - iets wat de ploeg in de periode september-oktober 2017 voor het laatst overkwam.