Lars Boom over Parijs-Roubaix: 'Laten zien dat ik nog steeds een goede uitslag kan rijden'

Boom rijdt sinds dit seizoen voor de Nederlandse ploeg Roompot Charles, een forma­tie die niet op het hoogste niveau uitkomt. De ploeg kreeg voor Parijs-Roubaix een wildcard, mede vanwege de prestaties van Boom in het verleden.

"Dat ik ooit een Touretappe heb gewonnen en een prima track record heb in deze wedstrijd, dat heeft zeker meegespeeld", zegt Boom, die in 2015 vierde werd en daarmee zijn beste klassering behaalde in de Noord-Franse klassieker. In 2012 kwam de 33-jarige renner uit Vlijmen als zesde over de meet in Roubaix.

Geen denderende voorbereiding

Zondag kletteren de renners over de 29 beroemde en vervloekte kasseistroken, goed voor een totale afstand van 54,5 kilometer. Boom kijkt uit naar de klassieker, maar beseft dat hij geen optimale voorbereiding heeft gehad.

"De afgelopen weken zijn niet denderend gegaan. Vorige week reed ik de Ronde van Vlaanderen, maar dat was niet echt mijn koers. Vooral bergop ging het moeizaam. Wat dat betreft ben ik blij dat de koers van zondag wat vlakker verloopt. Het wordt een groot gevecht om telkens in een goede positie de kasseistroken op te rijden. Dat is het allerbelangrijkste van deze wedstrijd."

Droom nog levend?

Boom sprak ooit de droom uit als eerste over de streep te komen tijdens Parijs-Roubaix. Die droom is vandaag de dag nog steeds springlevend, aldus de Brabander. "Natuurlijk wil ik deze klassieker winnen. Maar ik moet wel realistisch zijn: de aanloop verliep niet optimaal. Het is moeilijk in te schatten hoe goed mijn benen zijn. Ik wil in elk geval laten zien dat ik deze koers goed kan rijden en een mooie uitslag neerzetten."