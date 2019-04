NAC schiet weinig op met punt en baalt na slap begin: ‘Maar we geloven er nog altijd in’

Vooraf was de opdracht van NAC wel duidelijk: winnen. Hoe dan ook. Bij winst was de hekkensluiter akelig dicht bij Excelsior en De Graafschap gekomen, maar nu is het nog steeds een gapend gat van vier punten. Het gelijke spel kwam aan als een harde tik, zo liet NAC-trainer Ruud Brood na afloop weten, maar hij gelooft nog wel in een goede afloop.

"Het vervelende is dat we niet aan het begin hebben gebracht wat we wel in de eindfase konden brengen", stelt de trainer. NAC kwam door een doelpunt van Erik Palmer-Brown in de 88ste minuut langszij, maar dat bleek uiteindelijk te laat om ook nog een tweede treffer te produceren. Vooral het begin van NAC was niet om over naar huis te schrijven.

Dramatisch begin van de wedstrijd

Brood bracht mede daardoor al na 28 minuten Luka Ilic voor Mounir El Allouchi. "We konden geen druk naar voren zetten vanuit het middenveld. Maar het is niet zo dat het alleen de schuld is van El Allouchi. We voerden als team de taken niet goed uit."

Anouar Kali tijdens het duel met FC Emmen (foto: VI Images).

"We kwamen elke keer te laat in de eerste helft", vult middenvelder Anouar Kali zijn trainer aan. "Het begin was echt niet goed. Je loopt weer achter de feiten aan als je op achterstand komt. Dan kost het zo veel kracht om een punt over te houden aan deze wedstrijd. Een overwinning was ook niet terecht geweest."

Geloof

Met nog vier wedstrijden te gaan wordt de opdracht voor NAC met de week moeilijker. Brood geeft toe dat het een lastige opgave is. "Maar je moet nooit opgeven. Het is een hard gelach dat we niet hebben gewonnen en Emmen heeft ons wel in leven gelaten." Ook Kali heeft er nog alle geloof in. "Ik heb ook het idee dat de andere jongens dat geloof nog hebben. Maar je bent sportman. Zolang het kan, blijven we ervoor vechten."