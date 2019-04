Late treffer van Palmer-Brown bezorgt NAC puntje in degradatiekraker met FC Emmen

Luciano Slagveer had de score na een kwartier geopend namens FC Emmen. De bezoekers verzuimden nadien verder weg te lopen van NAC, dat lange tijd een machteloze indruk maakte.

Een fout van doelman Kjell Scherpen in het Brabantse slotoffensief brak FC Emmen alsnog op. Het verschil tussen nummer achttien NAC en nummer vijftien Emmen bleef zeven punten, met nog vier duels te spelen.

Van Leer geklopt

FC Emmen was vooral over de vleugels gevaarlijk. Na een kwartier bediende Jansen aan de rechterkant Luciano Slagveer op maat. De buitenspeler wist vanuit een moeilijke hoek te scoren, door de benen van NAC-doelman van Leer (0-1).

Meer voetbal met Ilic

Na nog geen half uur besloot NAC-coach Ruud Brood al in te grijpen. Hij bracht Luka Ilic voor Mounir El Allouchi en vanaf dat moment kwam er meer voetbal in. Giovanni Korte was op slag van rust dicht bij de gelijkmaker. Zijn kopbal eindigde op de lat.

Na de pauze was FC Emmen opnieuw de betere ploeg. Door het wegvallen van de geblesseerde gangmaker Anco Jansen raakte de Drentse formatie wel wat initiatief kwijt. Met dank aan Scherpen, die een hoge bal voor de schietgrage voeten van Palmer-Brown tikte, pakte NAC toch nog een punt.





Stand onderin de Eredivisie:

14. Fortuna Sittard 29-30 (45-69)

15. FC Emmen 30-29 (35-69)

16. De Graafschap 29-26 (33-59)

17. Excelsior 29-26 (33-63)

18. NAC Breda 30-22 (27-66)

Belangrijkste momenten:



AFGELOPEN! Een zwak NAC houdt een schamel puntje over aan dit degradatieduel, daar waar de ploeg er drie nodig had.

90. Er komen nog zes minuten extra tijd bij

90. Daar was bijna de 2-1: Lundqvist schiet wild over na een prima voorzet van Giovanni Korte.

88. Palmer-Brown schiet van dichtbij binnen nadat Scherpen een schot van Ilic onvoldoende verwerkt.

88. DOELPUNT NAC!

85. FC Emmen dicteert de slotfase. NAC komt niet eens tot een slotoffensief. Zo wordt het lastig een nederlaag te voorkomen.

83. Grote kans voor FC Emmen, maar Arias komt te laat om de bal over de doellijn te drukken. Daar ontsnapt NAC aan de 0-2.

80. Kansje voor Ilic, maar FC Emmen-doelman Scherpen brengt redding met de voet.

73. Ramon Pascal Lundqvist slingerteen vrije trap voor het doel van de bezoekers en vindt het hoofd van Menno Koch, maar die ziet zijn kopbal overgaan.

69. Met nog bijna twintig minuten op de klok begint de tijd al te dringen voor NAC, dat nauwelijks tot een fatsoenlijke aanval komt. FC Emmen behoudt zijn voorsprong zonder al te veel moeite.

67. Derde en laatste wissel bij NAC: Gervane Kastaneer komt in het veld voor Mikhail Rosheuvel.

59. NAC-trainer Ruud Brood brengt een extra aanvaller in: Sydney van Hooijdonk vervangt Pele van Anholt.

57. Een wissel bij Emmen: Bos komt in veld voor de geblesseerde Anco Jansen.

46. De tweede helft is begonnen.

FEIT: NAC werd dit seizoen al twintig keer op een 1-0 achterstand gezet. In zestien van de negentien eerdere duels waarin dat gebeurde kwam de ploeg die klap niet meer te boven en was een nederlaag een feit (W1 G2).

RUST! NAC staat na 45 minuten op achterstand tegen FC Emmen. Pas in de laatste minuut van de eerste helft was de ploeg dicht bij een treffer. Daarvóór ontbrak de wil en de lef om vooruit te voetballen.

45. Daar was bijna de gelijkmaker! Een kopbal van Giovanni Korte raakt de onderkant van de lat en stuitert terug in het veld. De beste mogelijkheid van de thuisploeg om op gelijke hoogte te komen.

43. Kansje voor de thuisploeg: Ilic schiet met binnenkant voet op goal, maar de bal belandt niet eens tussen de palen. NAC speelt angstig, zonder lef en zonder vertrouwen.

38. Daar komt FC Emmen bijna op 0-2. Doelman Van Leer brengt tot twee keer toe redding op inzetten van Cavlan en Anco Jansen.

35. NAC probeert aan te dringen maar het gaat nog niet van harte. Echte kansen heeft de ploeg van Brood nog niet gehad na 35 minuten.

Het moment waarop NAC op achterstand komt: Slagveer schiet de bal door de benen van Van Leer. (Foto: VI Images)

29. Eerste wissel bij NAC: Luka Ilic vervangt Mounir El Allouchi.

29. In de nastoot krijgt NAC zijn eerste grote kans van de wedstrijd: een voorzet van Mikhail Rosheuvel gaat maar net aan Giovanni Korte voorbij.

28. Grote kans voor FC Emmen, dat via een vrije trap van Caner Cavlan bijna op 0-2 komt. De bal belandt via Van Leer echter tegen de lat.

16. De bezoekers komen op voorsprong via Luciano Slagveer, die de bal vanaf rechts door de benen van Benjamin van Leer schiet.

16. DOELPUNT FC EMMEN!

12. NAC heeft in de beginfase wel het overwicht, maar krijgt niet echt noemenswaardige kansen.

5. Een mooie sfeeractie van het thuispubliek leek een voorbode op een begin waarin NAC er vol op zou klappen, maar beide ploegen beginnen redelijk tam aan de degradatiestrijd.

1. De bal rolt in Breda!





Uitgangspositie

FC Emmen bezet de vijftiende plaats in de Eredivisie en heeft na 29 speelronden 28 punten verzameld, zeven meer dan hekkensluiter NAC.

Opstelling NAC

NAC kan vanavond geen beroep doen op Greg Leigh. De linksback heeft last van een blessure.

VOORAF: Statistieken



• NAC won maar één van zijn laatste twaalf wedstrijden in de Eredivisie (1-2 op bezoek bij Excelsior). De overige elf duels resulteerden in drie gelijke spelen en acht nederlagen.

• NAC wacht verder al vijf thuisduels op een overwinning, na een reeks met drie gelijke spelen en twee nederlagen. De laatste thuiszege dateert van 22 december (4-2 tegen SC Heerenveen).

• In die vijf thuisduels zónder zege maakte NAC slechts twee doelpunten: alleen Gervane Kastaneer en Greg Leigh troffen doel.

• NAC-spits Mitchell Tevrede wacht al acht competitiewedstrijden op rij op een doelpunt. Zijn doelpuntendroogte duurt nu al 742 minuten, meer dan twaalf uur.

• De ontmoeting met FC Emmen in de eerste competitiehelft mondde uit in een 2-0 nederlaag voor NAC. Caner Cavlan en Jafar Arias maakten toen de goals voor FC Emmen.

• Dit wordt de 25ste officiële ontmoeting tussen NAC en FC Emmen. Van de 24 eerdere duels won NAC er acht, tegen tien gelijke spelen en zes nederlagen.