Overvloed aan asperges: ‘De kosten wegen niet meer op tegen de opbrengst’

De overvloed aan asperges komt niet alleen door het warme weer, maar vooral ook door het veranderen van de teelt. Waar de boeren jaren geleden nog afhankelijk waren van de zon, gebruiken veel bedrijven nu hulpmiddelen om de planten te ondersteunen. Daardoor krijg je meer asperges en schieten ze eerder uit de grond.

Einde oefening

Door het overschot aan asperges wegen voor veel telers de kosten voor de arbeid niet meer op tegen de opbrengst. Voor Antoon is het einde oefening. Hij heeft 14 hectare grond en verkoopt zijn asperges aan de veiling voor de supermarkt. "Gemiddeld brengen de asperges 2,10 euro per kilo op. De kostprijs is 2,25 euro, dus ik moet er geld bijleggen om ze uit de grond te halen. Het brengt het niet meer op."

"Een alternatieve optie is nog om ze groen te oogsten. Maar ook dat is nog even afwachten, want ik denk dat de markt helemaal vol zit. Dan gaan ze nog dieper in de grond en dan is het afgelopen", vertelt Antoon.

Inspelen op het overschot

Aspergerteler Wil van der Aa uit Riethoven maakt geen gebruik van hulpmiddelen en heeft zijn eigen winkel. Hij heeft goed ingespeeld op boeren die door hulpmiddelen vroeg in het jaar al asperges hebben. Hij heeft zeven hectare grond waar hij asperges teelt, waarvan hij drie hectare opploegt. “Op die manier hebben ook wij begin april al asperges.” Daarnaast spreidt hij zijn oogst, zodat hij het hele seizoen asperges in zijn winkel heeft liggen: “De laatste hectaren hebben we vorige week pas geplant, dus die blijven nog vijf weken weg.”

Smaakverschil

Dat de asperges al zo vroeg in het jaar te krijgen zijn, heeft volgens Wil wel invloed op de smaak. "De smaak van de geforceerde asperges zijn niet slecht, maar er zit wel een verschil in smaak in. De smaak zit 'm namelijk echt in het aspergeseizoen."

Dat het seizoen er nog niet is, merkt Wil ook aan de verkoop: “Vroeger was Koninginnedag de dag om asperges te krijgen. Mensen zijn er nu gewoon nog niet klaar voor.”