Brand bij Volvo-garage in Veghel, auto's uit voorzorg verplaatst uit showroom

Bij een Volvo-garage aan de Mountbatten in Veghel is vrijdagavond brand uitgebroken. Het vuur woedde in de werkplaats, maar is inmiddels onder controle.

Een beveiliger ontdekte rond halfelf de brand in de werkplaats. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een auto die op de brug in de werkplaats stond. Hoe dat kond gebeuren, is niet bekend.

Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken uit de garage. Uit voorzorg werd een aantal nieuwe auto's uit de naastgelegen naar buiten gereden.