Drones veroorzaken overlast op vliegbasis Volkel: 'De gevaren zijn gigantisch'

Het personeel van vliegbasis Volkel maakt zich ernstig zorgen over de drones die de laatste tijd over en langs de vliegbasis scheren. Er zou sprake zijn van een ware plaag. "We kunnen niet inschatten of de reden hiervoor sensatie is of dat er een ander motief aan vastzit."

"Het is echt iets van de afgelopen maanden", vertelt majoor André Bongers. "Het is heel moeilijk om aan te geven of het in alle gevallen om een drone gaat, maar we weten zeker dat er hier drones gevlogen hebben. In het donker is het echter ontzettend moeilijk om zoiets te zien. Een lijnvliegtuig die op heel hoge afstand ver weg vliegt lijkt in het donker een drone die vrij dichtbij is. Dan kun je dus denken dat het een drone is. Daarom kunnen we geen exacte aantallen geven. Maar we zien de laatste weken en maanden echt een intensivering. Dat zien we ook bij andere onderdelen, bijvoorbeeld in Leeuwarden."

Motief

Het personeel van de vliegbasis heeft geen idee of er sprake is van opzet of onwetendheid. "De rijksoverheid is een tijd geleden een campagne gestart om mensen ervan bewust te maken dat vliegen met een drone verboden is in de buurt van vliegvelden, omdat dit gevaarlijk is. Wij dachten dat dit voldoende zou zijn, zo'n campagne. Blijkbaar zijn er toch mensen die vinden dat ze met een drone in de buurt van een vliegveld moeten vliegen of erover... Ik kan niet inschatten of de reden hiervoor sensatie is of dat er een ander motief aan vastzit."

De vliegbasis wil mensen erop wijzen dat het vliegen met zo'n drone bij een vliegveld gevaren met zich meebrengt. "De gevaren zijn gigantisch", benadrukt majoor Bongers. "Dat beseffen mensen vaak niet. Die denken dat ze op een redelijke afstand vliegen. Maar dat kan zomaar veranderen. Een drone kan op hol slaan, een vliegtuig kan last hebben van turbulentie... Er kunnen zoveel dingen gebeuren waardoor een drone onbestuurbaar wordt. Dat zijn zaken waar wij echt bang voor zijn, dat zoiets gaat gebeuren. Als zo'n drone tegen een traumaheli aankomt die onderweg is naar een medisch spoedgeval voel jij je niet prettig als je die drone bestuurt..."