'Situatie was levensgevaarlijk', brandstichting in berging appartementencomplex Eindhoven

Het vuur woedde in de berging onder het appartementencomplex aan de Geldropseweg in Eindhoven. (Foto: politie.nl)

In de berging van een appartementencomplex aan de Geldropseweg in Eindhoven woedde zaterdagochtend brand. Het vuur werd rond kwart over zes ontdekt door voorbijgangers. Die waarschuwden de hulpdiensten en gingen het complex in om de bewoners te waarschuwen.

Agenten haalden de bewoners die boven de berging wonen uit hun huis. Het vuur kon snel geblust worden. De appartementen liepen geen schade op.

'Gevolgen hadden veel groter kunnen zijn'

"Dankzij het alerte optreden van de getuigen waren de hulpdiensten op tijd aanwezig, maar de gevolgen hadden natuurlijk veel groter kunnen zijn", benadrukt een politiewoordvoerder. "De situatie was levensgevaarlijk."

Uit onderzoek blijkt de brand waarschijnlijk is aangestoken. Er is uitgebreid sporenonderzoek gedaan in de berging. Ook is er een buurtonderzoek gehouden. Verder wordt bekeken of er bruikbare camerabeelden zijn en wordt gesproken met getuigen.