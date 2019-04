Willem II maakt nog altijd kans op Europees voetbal: ‘Combinatie van goed beleid en geluk’

“Allebei”, zegt Raymond Victoria. De oud-speler van Willem II was aanvoerder van de ploeg die in 2005 voor het laatst Europees voetbal speelde. Willem II ging toen in de UEFA Cup in een tweeluik met het Franse AS Monaco onderuit.

“Het zegt genoeg dat het al veertien jaar is geleden dat de club in Europa uitkwam”, vervolgt Victoria. “Onder Streppel was Willem II er al een keer dicht bij, maar dit seizoen kun je zeggen dat de kans groter is dan ooit.”



Tekst gaat door onder de afbeelding.

AS Monaco - Willem II (foto: VI Images).

Victoria vindt vooral de voorste linie van de Tilburgse club uitstekend. Die voorhoede werd in de winterstop gehaald, nadat spits en publiekslieveling Fran Sol vertrok naar Dynamo Kiev. Vervolgens werden de afgelopen weken de contracten van Donis Avdijaj en Aras Özbiliz verscheurd, waardoor de complete voorhoede van voor de winterstop was vertrokken uit Tilburg.

Op de rit

En juist die beslissing tekent het goede beleid van de club op dit moment, vindt Victoria. “Dat zijn harde beslissingen die je als club moet nemen om verder te komen. Natuurlijk heb je als scouting ook een beetje geluk nodig dat bijvoorbeeld Isak, Vrousai en Pavlidis zo goed renderen in het elftal, maar het is wel een teken dat ze het op de rit hebben.”

Raymond Victoria over Willem II: "Op het moment dat je Europees speelt, ben je ineens interessant voor spelers die je nooit zou kunnen halen"

Volgende stap

Europees voetbal zou voor Willem II meer dan een prijs zijn, maar er moet ook vooruit worden gekeken volgens Victoria. De club moet proberen om de komende jaren een stabiele middenmoter te worden.

“En dat proces gaat langzaam. Het is lastig om dit vast te houden omdat vaak je sterkhouders direct weggaan. Maar de club moet nu proberen om de juiste jongens te behouden. En op het moment dat je Europees speelt, ben je ineens zeer interessant als club voor spelers die je normaliter nooit zou kunnen halen. Dit seizoen kan echt een goede voorbode zijn voor de komende jaren.”



Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Raymond Victoria als speler van Willem II (foto: VI Images).

Haalbaar

Met nog vijf wedstrijden te gaan lijkt Willem II een grote kans te maken om in ieder geval mee te doen aan de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van Adrie Koster neemt het nog op tegen achtereenvolgens PEC Zwolle (thuis), Excelsior (uit), PSV(thuis), ADO Den Haag (uit), en FC Emmen (thuis). En mocht het niet lukken via de reguliere competitie, dan maken de Tilburgers ook nog kans om Europees voetbal te halen door de bekerfinale te winnen van Ajax.

“Natuurlijk is het lastig, want je bent afhankelijk van andere ploegen”, zegt Victoria over de laatste vijf wedstrijden en zijn verwachting of Willem II Europees voetbal gaat halen. “Maar je bent nu zo dichtbij. Het moet haalbaar zijn.”

Raymond Victoria over prestaties Willem II dit seizoen:

“Het zegt genoeg dat het al veertien jaar is geleden dat de club in Europa uitkwam”