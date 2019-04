Fietser (56) overleden na aanrijding, bromfietser (24) aangehouden

Een fietser is zaterdagavond overleden na een aanrijding met een bromfietser. Het ongeluk gebeurde om tien over acht op het Postelse Hoefpad in Tilburg.

Hulpdiensten hebben geprobeerd om de man - een 56-jarige Tilburger - te reanimeren. Ook een traumahelikopter was ter plaatse. Maar dat mocht niet baten. De man is ter plekke overleden.

Bromfietser lichtgewond

De man fietste op het fietspad met zijn vrouw. De bromfietser kwam uit tegenovergestelde richting. Hoe ze op elkaar konden botsen, is nog niet duidelijk. De bromfietser raakte lichtgewond. Na onderzoek in het ziekenhuis is de bestuurder van de bromfiets - een 24-jarige Tilburger - aangehouden. Het fietspad werd na het ongeluk lange tijd afgesloten in verband met het onderzoek.