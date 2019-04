Willem II houdt kans op play-offs door winst tegen PEC Zwolle (2-0)

Na 60 minuten kwam Willem II op 2-0 door een goal van Isak. De voorzet kwam nu van Dankerlui. Diep in de blessuretijd kreeg Willem II nog een penalty toen Lewis werd neergehaald. Isak miste echter vanaf elf meter. Hij stuitte op doelman Van der Hart die lang bleef staan.

De eerste tien minuten gebeurt er weinig op het veld. Het balbezit was voor Willem II dat bijna alle duels op het middenveld won, maar goede kansen komen er niet uit. De eerste grote kans van de wedstrijd was voor Isak. Hij schoot na 17 minuten spelen tegen keeper Mickey van de Hart op. Willem II kreeg een corner, opnieuw stuitte de Zweed bij zijn kopkans op de goalie van Zwolle.

De wedstrijd was nu eindelijk een beetje los. Op 25 meter voor de goal kregen de Tilburgers iets later een vrije trap. Marios Vrousai schoot onder de muur door, maar weer redde de doelman van Zwolle zijn ploeg. Ook Zwolle kreeg wat kansen, met name via vrije trappen.

Wissels door blessures

Voor rust waren er al drie spelers gewisseld. Trainer Adrie Koster moest noodgedwongen binnen een half uur wisselen. Vrousai ging er geblesseerd uit, hij wees naar zijn linker bovenbeen, Damil Dankerlui verving hem. Ook Zwolle voerde vroege wissels uit. Vanwege een blessure werd Namli vervangen door Thy. Net voor rust volgde de tweede noodgedwongen wissel bij Zwolle. Thomas Lam kon niet meer verder en werd vervangen door Bouy.

Het begin van de tweede helft was voor Zwolle. Thy keeg een goede schietkans, maar uit de draai schoot hij in de handen van keeper Wellenreuther. Willem II liet het spel aan Zwolle, en de goal van Isak (2-0) kwam eigenlijk uit het niets vallen.

Bij Willem II stond Tapia weer in de basis. Hij ontbrak de vorige wedstrijd door griep. Oud-Willem II-speler Darryl Lachman die twee seizoenen in Tilburg speelde, startte bij Zwolle in de basis.

Willem II blijft dankzij de winst als nummer acht in de race voor deelname aan de play-offs om Europees voetbal. PEC Zwolle zakt naar de twaalfde plek.