'Blijf maar lekker thuis, heb ik tegen familie gezegd', debuut Sjoerd van Ginneken in Parijs-Roubaix

"Ik rijd nu vijf jaar bij Roompot en één keer eerder mochten we Parijs-Roubaix rijden", vertelt Van Ginneken. "Toen zou ik ook rijden, maar toen brak ik twee weken van tevoren mijn ribben. Dus toen ging het helaas niet door. Dit is mijn tweede kans om Parijs-Roubaix te rijden."

Geen pretje

Vorige week reed Van Ginneken nog de Ronde van Vlaanderen. Maar die wedstrijd is niet te vergelijken met de wedstrijd van deze zondag. "Parijs-Roubaix is een stuk vlakker, maar wel met veel meer kasseien", legt de renner uit Heerle uit. "Dat is het grootste verschil: 54 kilometer op kasseien, dat is een hele hoop..."

Dat wordt dus hobbelen op de fiets. "Ja, zoiets is geen pretje", weet Van Ginneken. "We hebben de route een paar weken geleden verkend. Dat was voor mij de eerste keer dat ik überhaupt over de kasseien van Roubaix reed. Wij moeten over 29 stroken. Na tien of vijftien stroken deed alles zeer. En toen moesten we er nog een stuk of vijftien..."

Boom

Van Ginneken is bij Roompot teamgenoot van Vlijmenaar Lars Boom. Die eindigde in 2015 nog als vierde tijdens Parijs-Roubaix. "Voor mij is de taak weggelegd om Lars zoveel mogelijk bij te staan en zo fris mogelijk naar de eerste kasseien te brengen. Het is voor ons belangrijk dat we meegaan in een vroege vlucht."

Je zou denken dat veel vrienden en familie aanwezig zullen zijn bij het debuut van Van Ginneken tijdens deze iconische wedstrijd, maar dat is niet het geval. "Ik heb gezegd: blijf maar lekker thuis. Dit is niet echt een koers om te komen kijken. Het is één lange rechte weg. Deze wedstrijd kun je veel beter voor de televisie volgen, heb ik gezegd. Misschien dat je mij dan wel iets minder ziet, maar dat is veel leuker en veel mooier."