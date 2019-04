Agent lost schot tijdens aanhouding in Tilburg, vuurwapen gevonden in bestelbus

Een agent heeft zaterdagnacht een schot gelost tijdens het aanhouden van drie mensen die reden in een witte bestelbus in Tilburg.

De politie kreeg zaterdagavond twee meldingen binnen van mensen die zagen dat het drietal in het bestelbusje een vuurwapen bij zich had. De politie ging massaal op zoek naar het busje, maar zag die niet meer.

Achtervolging

's Nachts kwam er echter weer een melding binnen. Een man liet rond halftwee weten dat de inzittenden van een witte bestelbus een vuurwapen op hem hadden gericht. Hij zette de achtervolging in en liet de politie weten waar hij reed.

Agenten in een surveillanceauto zagen de witte bestelbus vervolgens met hoge snelheid rijden op de Ringbaan-West in Tilburg. De automobilist zat nog altijd achter de bestelbus aan. Uiteindelijk reden de auto’s zich klem in de doodlopende Abeelstraat.

"In eerste instantie wisten de agenten niet precies hoe het zat en beschouwden ze beide voertuigen als verdacht", legt een politiewoordvoerder uit. De agenten riepen de inzittenden van zowel het bestelbusje als de auto toe dat ze niet meer mochten bewegen, hun handen in het zicht van de agenten moesten houden en dat er bij iedere verdachte beweging geschoten kon worden.

Inrijden op agenten

Vervolgens gaf de bestuurder van de auto gas. Volgens een politiewoordvoerder schrok de bestuurder van de politieactie en wilde hij daarom wegrijden. Omdat hij dit deed richting de agenten loste een agent een waarschuwingsschot in de lucht. Daarop stopte de bestuurder meteen. In die auto zaten twee mensen. Die staken hun handen omhoog. Toen bleek dat deze bestuurder degene was die de politie had gebeld en dat hij en de passagier in de auto geen strafbaar feit hadden gepleegd.

In de bestelbus waar de auto achteraan reed, werd inderdaad een vuurwapen gevonden. De drie inzittenden van de bestelbus - Tilburgers van 16 ,17 en 19 jaar - zijn aangehouden en naar een politiebureau gebracht. De recherche onderzoekt of de eerdere meldingen over de witte bestelbus ook betrekking hebben op deze verdachten.