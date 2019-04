Duitser doet aangifte, maar zit vervolgens zelf vast in sluis politiebureau

Op afstand en buiten kantorenuren aangifte doen op een onbemand politiebureau voor een tv-scherm. Dat is modern, handig en snel. Al zal een Duitser daar deze zondagochtend heel anders over denken. Hij zat in de vroege ochtend enige tijd vast op het onbemande Roosendaalse politiebureau.



Volgens afspraak meldde de man zich via de intercom op het bureau. Hij werd daarop binnengelaten. Na de aangifte voor het televisiescherm wilde hij het bureau weer verlaten, maar raakte opgesloten in ‘de sluis’ van het gebouw. Aanvankelijk meldde de politie dat de man om halfzeven een afspraak had, maar wijzigde dat tijdstip later in acht uur.

“Nu is opsluiten onze corebusiness, maar we moeten er wel iets selectiever in zijn”, lacht Dré van Roomen, wijkagent in Roosendaal. Hij twitterde zondagochtend over het voorval.



De werking van de sluis was verkeerd ingesteld. Om kwart over acht hoorden agenten ‘gebonk en geroep’ vanuit de sluis. Vervolgens is de man – zoals dat in politiekringen heet – weer ‘op vrije voeten gesteld’.