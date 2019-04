Kapster Annette knipt 24 uur voor Stichting Haarwens: ‘Moeilijke momenten bij zonsopkomst’

De knipmarathon in Annette Hair-Design in Helmond begon vrijdagavond om negen uur, zaterdagavond werd op dezelfde tijd de laatst knipbeurt afgerond. In de tussentijd minstens honderd klanten met schaar en kam door Annette onder handen genomen. De opbrengst van alle knipbeurten werd op de rekening van de Stichting Haarwens gestort.

Foto: Annette Brouwer

Druppelsgewijs

“De nachten was het drukste. Veel mensen vonden dat interessant. Wanneer kun je nou ’s nachts naar de kapper. Overdag kwamen de klanten druppelsgewijs binnen. Als je maar aan de gang kan blijven. Je bent toch een nacht wakker”, beschrijft Brouwer die bij de marathon hulp kreeg van kapster Linda. Of er lastige momenten waren? “Zeker, bij zonsopkomst had ik het even moeilijk. Ik ben even gaan zitten met de voeten op tafel.”

De Stichting Haarwens zit al twaalf jaar in het hart van de kapster uit Helmond. De stichting helpt gezinnen met kinderen die door een behandeling of ziekte kaal zijn (of geworden) aan een gratis pruik, gemaakt van echt haar. “Ik doneer haar en geld aan de stichting. Het zit dicht bij mijn vakgebied en geeft me veel voldoening.”