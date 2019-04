Dierenactivisten verstoren Efteling-show Raveleijn, publiek moet arena verlaten [VIDEO]

De activisten sprongen de arena in op het moment dat het paard voorbij rende. Het viertal klom over de ballustrade en zij trokken daarna hun jassen uit. Ze droegen witte shirts waar protestteksten op stonden en ze hadden spandoeken bij zich. Op een van de doeken stond 'De Efteling toont geen respect voor paarden'. Vrijwel direct werd publiek opgeroepen te vertrekken. Kleine kinderen zouden door de chaos flink zijn geschrokken.

De Vegan Strike Group streamde het protest live op Facebook.

Bekijk de video en lees daarna verder:

Beveiligers van het pretpark hebben de activisten in de kraag gevat. Ze werden overgedragen aan de politie. De Efteling doet aangifte tegen de activisten vanwege verstoring van de openbare orde.

Discussie deze week op gang

Het protest van de actievoerders was een gevolg van de discussie die een lid van de Partij voor de Dieren op gang bracht deze week. In een tweet noemde medewerker Leonie Gerritsen het een schande dat de dieren met de brandende deken in de show galopperen. Het leidde tot Kamervragen van haar partij in Den Haag. Ze kregen veel bijval van dierenactivisten die de attractie 'barbaars' noemen.

De NVWA deed onderzoek naar de attractie en concludeerde dat er geen sprake was van dierenmishandeling.