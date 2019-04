Efteling niet van plan om show Raveleijn aan te passen na protest dierenactivisten

De activisten sprongen de arena in op het moment dat het paard voorbij rende. Het viertal klom over de ballustrade en zij trokken daarna hun jassen uit. Ze droegen witte shirts waar protestteksten op stonden en ze hadden spandoeken bij zich. Op een van de doeken stond 'De Efteling toont geen respect voor paarden'. Vrijwel direct werd publiek opgeroepen te vertrekken. Kleine kinderen zouden door de chaos flink zijn geschrokken.

De Vegan Strike Group streamde het protest live op Facebook.

LEES OOK: Wat doet de Vegan Strike Group, de club die achter het protest van Efteling-show Raveleijn zit?

Bekijk de video en lees daarna verder:

De show werd stilgelegd in verband met de veiligheid van het publiek. De shows later op de middag gingen wel gewoon door volgens het

schema.

Beveiligers van het pretpark hebben de activisten in de kraag gevat. Ze werden overgedragen aan de politie. De Efteling doet aangifte tegen de activisten vanwege verstoring van de openbare orde en vanwege mishandeling van een of meer mensen.

"Wij vinden het heel vervelend, vooral voor de gasten die met hun familie genieten van een dagje uit", zegt een woordvoerster van de Efteling. Ze laat verder weten dat het park niet van plan is om te show aan te passen. Ze verwijst naar een inspectie die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) afgelopen week heeft uitgevoerd. Die dienst liet weten geen dierenmishandeling te hebben geconstateerd.

Reactie van Vegan Strike Group

De Vegan Strike Group zegt dat er niet vier, maar zes activisten betrokken waren bij de actie. In een verklaring zegt de Vegan Strike Group: "Het ging de activisten in eerste instantie om het feit dat de Efteling een paard met een brandende deken op de rug laat optreden in de show Raveleijn. Maar de activisten van de Vegan Strike Group zijn ook verontwaardigd om het feit dat de Efteling nog steeds dieren gebruikt in shows."

Peter Janssen, woordvoerder en prominent lid van de groep: "Of het nu gaat om dolfijnen die kunstjes moeten doen in een klein bassin vol chloor of een paard met een brandende deken in Nederlands grootste attractiepark; dieren horen niet te vermaak van de mens misbruikt te worden. Vuur en dieren zijn geen diervriendelijke combinatie. Dit laten we toch niet aan onze kinderen zien?"

Discussie deze week op gang

Het protest van de actievoerders was een gevolg van de discussie die een lid van de Partij voor de Dieren op gang bracht deze week. In een tweet noemde medewerker Leonie Gerritsen het een schande dat de dieren met de brandende deken in de show galopperen. Het leidde tot Kamervragen van haar partij in Den Haag. Ze kregen veel bijval van dierenactivisten die de attractie 'barbaars' noemen.

Marco van der Wel, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Brabant, over de actie van de activisten: "Wij springen ook in de arena, maar dan in de politieke arena. Wij keuren gedrag waarbij de wet wordt overtreden af." Dat laatste is dus wel de vraag, volgens de NVWA wordt de wet helemaal niet overtreden.