Rens (9) trouwt voor een dag met tante Kylie: 'Al sinds ik kan praten, wil ik met haar trouwen'

"Al sinds ik kan praten, zeg ik al dat ik wil trouwen met mijn tante", zegt de jonge bruidegom. Kylie is al zijn hele leven zijn favoriete oppas. Bij een initiatief van Kasteel Helmond, waarbij koppels voor een dag kunnen trouwen, kon deze droom werkelijkheid worden. In een 'officiële' plechtigheid, met echte trouwambtenaar, werd het huwelijk bezegeld. Bij de belofte was een ding wel heel belangrijk. "Rens mag niet groter worden", zei Kylie over haar favoriete neefje.

Trouwceremonie

Het stel ziet er prachtig en traditioneel uitgedost uit. Rens heeft een grote hoge hoed op zijn hoofd en Kylie draagt een witte jurk met lange sleep. Aan het begin van de ceremonie komen ze hand in hand van de kasteeltrappen naar beneden. Dan nemen ze met hun gevolg plaats in de trouwzaal.

Vrienden en familie nam naast en achter hen plaats in de zaal. In plaats van trouwringen kregen de gelukkigen na de belofte een ronde armband, met daarop een afbeelding van het Helmondse kasteel. "Leuk, want een rondje stopt nooit", riep Rens bij ontvangst. Een handtekening heeft hij nog niet. "Mag ik gewoon een krabbeltje zetten?", vroeg hij bij het ondertekenen van de akte.

Kasteel van Sinterklaas

Kasteel Helmond staat lokaal bekend als het kasteel waar Sinterklaas jaarlijks langskomt. Ook voor Rens is het daarvan bekend:

Trouwen voor een dag populair

Trouwen voor een dag is razend populair, merkt trouwambtenaar Ria Willemse. In totaal zijn er 24 huwelijken die zondag gesloten werden door twee ambtenaren. "Er zitten allemaal leuke verhalen achter", vertelt Willemse. "Ik had een moeder met een dochtertje van 1 jaar aan tafel. Maar ook een stel dat al lang getrouwd is, maar de man is nog eens ten huwelijk gevraagd. Ze zijn daarvoor speciaal vanuit Zeeland naar Helmond gekomen."

"Het huwelijk is dan wel niet echt, maar de liefde zeker wel", zag Willemse. Dat geldt zeker ook voor de twee tortelduifjes van vanochtend. "Wij blijven altijd van elkaar houden", beloofde Rens.