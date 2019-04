Bestuurder van brommobiel zwaargewond na botsing met auto in Goirle

Botsing tussen brommobiel en auto in Goirle (foto: Toby de Kort)

Ravage na ongeluk in Goirle (foto: Toby de Kort)

Bij een ongeluk op de kruising tussen de Turnhoutsebaan en de Rillaersebaan in Goirle is zondagmiddag een bestuurder zwaargewond geraakt. Het slachtoffer zat in een brommobiel die botste met een auto. De bestuurder werd door de klap uit de brommobiel geslingerd. Het ongeluk zorgde voor een grote ravage. De kruising is nog enkele uren dicht.

Het ongeluk gebeurde zondagmiddag rond half vier. Een traumahelikopter landde bij het ongeluk. De trauma-arts ging met het zwaargewonde slachtoffer in de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg. De bestuurder van de andere auto is ook nagekeken door het ambulancepersoneel.

De kruising ligt bezaaid met onderdelen van beide voertuigen. De politie is bezig met een onderzoek. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De kruising is nog enkele uren afgesloten.