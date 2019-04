'Bezoeker' Herlings hoopt op rentree over maand: 'Het doet pijn om hier te zijn'

"Natuurlijk doet het pijn om hier te zijn", zegt Herlings. "Ik vind de sport prachtig, maar is frustrerend om niet te kunnen rijden. Ik ben hier in de verkeerde functie. Ik ben hier nu als bezoeker en ik moet hier als racer staan."



Rentree in Lombardije?

Herlings is herstellende van een gebroken voet en miste daardoor al een aantal grand prixs. De wereldtitel in de MXGP heeft hij voor dit seizoen al uit z’n hoofd gezet. De grote vraag is wanneer Herlings zijn rentree kan maken. Hij hoopt om op 12 mei in Lombardije weer aan de start te staan, maar of dat gaat lukken is nog de vraag.

"Vrijdag moet ik terugkomen bij de dokter", zegt Herlings. "Dan krijg ik te horen wat mogelijk is. Misschien kan het wel sneller, misschien duurt het langer, ik weet het niet. Vrijdag wordt er heel veel duidelijk."

'Alles zit tegen'

Dit seizoen is voor Herlings is eigenlijk al verloren, dus kijkt hij maar vooruit. "Afgelopen jaar zat alles mee, nu zit alles tegen. Dus ik probeer volgend jaar weer voor de titel te rijden en dit jaar voor zoveel mogelijk individuele successen."