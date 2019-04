FC Twente vrijwel zeker kampioen dankzij reuzendoder Top Oss

Na 6 minuten zette Deroy Duarte Sparta nog op voorsprong. Een klein kwartier later was de stand weer gelijk via Hennos Asmelash. In de tweede helft was Bryan Smeets de maker van het tweede doelpunt namens TOP Oss. Huseyin Dogan zorgde met twee treffers voor de eindstand.

Top Oss staat dit jaar bekend als reuzendoder, zo versloeg de ploeg ook Twente (1-2) in september en Go Ahead Eagles (0-1 in november).



Het verschil tussen FC Twente en de nummer twee Sparta is nu tien punten met nog vier wedstrijden te gaan. Bij een overwinning van de Enschedese club op Jong Ajax vrijdag in Amsterdam is het kampioen.