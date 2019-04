Danny van Poppel stapt af bij wielerronde Parijs-Roubaix

Danny van Poppel is zondag afgestapt tijdens de 117e editie van Parijs-Roubaix. Ook Taco van der Hoorn kon niet door na een harde zo. Zo verlieten in een paar minuten tijd twee renners van Jumbo-Visma de wedstrijd.

Wat er precies met Van Poppel aan de hand was, maakte zijn ploeg niet bekend. Van Poppel werd gezien als een van de renners die voor een verrassing kon zorgen. Toen hij rond kwart over twee afstapte, had hij echter al een flinke achterstand op het peloton.



Tekst gaat door onder de tweet.

De klassieker werd na 257 kilometer gewonnen door de Belg Philippe Gilbert. Hij versloeg de Duitser Nils Politt. De twee waren op de kasseien weggereden uit een kopgroep van vijf.