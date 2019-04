Onder de modder is iedereen gelijk: winterse versie van Kwalleballen in Dommelen [FOTO'S]

Er is maar één festijn waar je letterlijk een modderfiguur mag slaan: het Kwalleballen in Dommelen. Ofwel: een lekker potje rugbyen en ander vermaak in de modder. En de kou.

Op een omgeploegd veld werden zondag tal van quasi-rugbywedstrijden gespeeld. Het Kwalleballen is niet alleen voor spierbonken, rauwdouwers, mannetjes- of vrouwtjesputters: iedereen die ouder is dan vier jaar mocht deelnemen.

Daarover gesproken: terwijl de allerminst heldhaftige mannen vanwege de kou al lang en breed aan het bier zaten, waren de dames en junioren nog volop in gevecht. Bij de vrouwen werd de finale uiteindelijk gestaakt vanwege een vervelende voetblessure bij één van de deelneemsters. En de eerste prijs gedeeld.

Naast het proberen een juten zak met zand in de plas water van de tegenstander te buffelen, was er vanzelfsprekend ook volop vertier en muziek. Koud of niet.

Bekijk hier de fotoserie: