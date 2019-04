Kromowidjojo wint 50 meter vrij slag ook in haar thuisstad Eindhoven: 'Het was weer een feestje'

Ranomi Kromowidjojo bij de Swim Cup in Den Haag. Foto: VI Images.

Ranomi Kromowidjojo mag zich de koningin op de 50 meter vrije slag noemen. Bij de Swim Cup in Eindhoven won 'Kromo' opnieuw op deze afstand. De wereldkampioene kortebaan tikte in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion als eerste aan in 24,48 seconden aan.

Een week eerder bij de Swim Cup in Den Haag zegevierde 'Kromo' op het kortste nummer in 24,60. Ze heeft zich op deze afstand geplaatst voor de WK van komende zomer in Gwangju.

Ook zaterdag deed Kromowidjojo goede zaken bij de Swim Cup in Eindhoven. Ze deelde de winst op de 100 meter vrije slag met Femke Heemskerk. De twee Nederlands topzwemsters tikten beiden aan in 53,49 seconden. Heemskerk had na de eerste 50 meter bijna een halve seconde voorsprong op 'Kromo'. De drievoudig olympisch kampioene kwam bij haar tweede baantje echter sterk opzetten.

"Het was weer een feestje gisteravond in Eindhoven", zei de Eindhovense zondagochtend op Twitter. "Erg blij met mijn twee races, met een unieke ex aequo met Femke Heemskerk."