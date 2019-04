Nesten bewust platgewalst in de Biesbosch: natuur- en vogelwacht is woedend

Nesten bij plaatsen paaltjes in de Biesbosch platgewalst: Natuur en Vogelwacht Biesbosch is woedend

De Natuur en Vogelwacht Biesbosch is meer dan woedend, op een agrarische ondernemer, die met een terreinwagen - en een quad - enorme schade toegebracht zou hebben aan de vogelstand in Biesbosch polder de Kroon. Daarbij zouden nesten zijn platgewalst, balsende grutto’s en wulpen verjaagd en tientallen broedende kieviten, veldleeuweriken en scholeksters gestoord tijdens het broeden.

Opeens staan ze daar in de eindeloze en vogelrijke polder de Kroon. Zover als het oog reikt paaltjes, met daaraan een lint zilverpapier, dat het licht al flitsend weerkaatst. Voorzitter Renier Jacquet van de Natuur en Vogelwacht Biesbosch bevestigt dat ‘zijn’ organisatie op Facebook ‘de aanval’ heeft geopend, op de mensen die de bewuste paaltjes hebben geplaatst. Maar vooral op de mensen die daarbij met een quad en een terreinwagen nesten hebben platgewalst. “Dat hebben wij gezien, wij hebben daar meerdere meldingen over gehad. Het is echt zo, ik sta volledig achter onze publicatie op internet”, aldus Jaquet. De tientallen paaltjes in de polder zijn eind vorige week neergezet.

Staatsbosbeheer heeft geen bevoegdheid in de bewuste polder!

Staatsbosbeheer boswachter Jaques van der Neut bevestigt dat ook hij in de bewuste polder nooit eerder dit soort vogel-afschrikkende paaltjes met zilverpapier heeft zien staan. “Ik heb ze weleens zien staan, maar dan op percelen met landbouw, Niet hier in 'De Kroon'. Belangrijk is echter om te vertellen dat dit stuk polder net niet valt onder het Nationaal Park en ook niet onder de zogeheten ‘wetlands’, het is een doorstroomgebied. Wij hebben daar niets te zeggen, al ligt polder De Kroon middenin de Noordwaard en is hij zeer vogelrijk.”

Overheid heeft de polder verpacht

Het bewuste deel van Polder de Kroon is door de overheid, blijkt uit naspeuringen, verpacht aan een ondernemer. Die ondernemer zou volgens de Natuur en Vogelwacht Biesbosch (NVB) de paaltjes met zilverpapier hebben geplaatst om (theoretisch) ganzen te verjagen, maar in de praktijk om later de veroorzaakte ganzen-schade te kunnen claimen. “Je kunt pas schade van ganzen claimen als je er ook iets tegen hebt ondernomen, vandaar de paaltjes”, vertelt een deskundige.

Rioolstort op Facebook door berichtgeving

Door het online artikel van de NVB op Facebook is er een storm van kritiek opgestoken richting de verstoorders, inclusief het toewensen van de meest vreselijke ziektes. “Als ze ongeneeslijk ziek worden piepen ze wel anders! Maar dan is het te laat. Blijf met je vingers en je hersens af van onze natuur”, schrijft Peter Kokke op Facebook. Renier Jacquet voorzitter van de NVB distantieert zich van dit soort uitlatingen. “Wij willen niets te maken hebben met mensen die zich op deze manier uiten. Dat er zo wordt gereageerd is niet onze bedoeling, pertinent niet. Het gaat ons alleen om het doen van meldingen, van zaken die wij constateren.”