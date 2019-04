20 ‘speciale’ duiven gestolen in Oirschot ter waarde van vijftigduizend euro

Toen de eigenaar bij zijn hokken aankwam, zag hij dat er een deel leeg was. (Foto: Politie Best-Oirschot)

Aan de Schansstraat in Oirschot zijn zaterdagnacht 20 duiven gestolen. Een woordvoerder van de politie Best-Oirschot laat weten dat de duiven per dier tussen de 2000 en de 2500 euro kosten.

De duiven zouden zijn gestolen tussen zaterdagavond tien uur en zondagochtend kwart over zeven. Op de Facebookpagina schrijft de politie dat de eigenaar zondagochtend bij zijn hokken aankwam en zag dat er een hoop leeg waren.

De duiven die gestolen zijn, zijn van een speciale soort. Om welke soort het gaat, is nog niet bekend. Wel zijn de duiven zo zeldzaam dat de waarde erg hoog is. Totaal is de schade zo’n 50.000 euro.

De politie roept mensen die iets hebben gezien of gehoord zich te melden. Ook roept de politie op uit te kijken naar een speciale duivensoort die te koop wordt aangeboden.