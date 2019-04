Bewoner huis Uden vecht met gewapende overvallers en raakt gewond

Een huis aan de Rode Akker in Uden is zondagavond rond elf uur overvallen door drie gemaskerde mannen.

UDEN -

