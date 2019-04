Brandweer rukt uit voor koolstofmonoxidemelding in Oss

De brandweer is zondagnacht uitgerukt voor een koolstofmonoxidemelding in een pand aan de Kruisstraat in Oss. De bewoners werden gewaarschuwd door hun koolstofmonoxidemelder. Zij konden hun bovenwoning op tijd verlaten.

Het restaurant onder de woning werd ook onderzocht door de politie en de brandweer. De eigenaar was niet aanwezig dus de hulpdiensten moesten de deur openbreken.

Verhoogde concentratie

Het is niet duidelijk of de verhoogde concentratie van koolmonoxide is gevonden. Er was ook een ambulance aanwezig. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt.