Erik van Loon wint eerste etappe Morocco Desert Challenge, start overschaduwd door dodelijk ongeluk

Ondanks het ongeluk ging de race gewoon door.

De etappe van Plage Blanche naar Abetteh telde 217 kilometers. "Het was een mooie proef”, zei Van Loon na afloop. Hij reed het grootste deel van de dag vooraan mee. "Dat viel niet mee. We hebben een paar keer moeten zoeken.”



Bij de trucks had Maurik van den Heuvel een goede start, maar hij moest de winst aan de Renault van Martin van den Brink laten.



Tweede etappe

De tweede etappe van de Morocco Desert Challenge was een snelle. Te snel naar de zin van Ton van Genugten. 4 uur en 31 minuten had de rijder van Petronas Team De Rooy Iveco nodig voor de 401 kilometer van Abetteh naar Smara in het uiterste zuiden van Marokko. Daarmee reed hij de zevende tijd.



De gemiddelde snelheid (88,5 km/u) van Van Genugten werd in de laatste 90 kilometer van de etappe ook nog eens flink gedrukt door een klapband en een onheilspellende rubberlucht die tot in de cabine te ruiken was. “Dat is niet fijn, zeker niet als je net op snelheid een klapband hebt gehad”, vertelde Van Genugten. Die klapband was rechtsachter en had al de platen aan de zijkant van de Iveco Powerstar weggeslagen.



Na het vervangen van de kapotte band bleef de bemanning verbrand rubber ruiken en besloot Van Genugten om het tempo terug te schroeven tot 80 procent. “De auto trilde helemaal, dus we wisten dat er iets niet goed was.” Aan de finish bleek dat ook de binnenkant van de band linksachter kapot was.