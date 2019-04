Van sneeuwvlokken naar zomerse temperaturen, het kan deze week 22 graden worden

Afgelopen zaterdag was het 6 tot 9 graden, maar vanaf deze week kan de 20 graden worden aangetikt. Maandag loopt de temperatuur op tot 17 graden en de komende dagen wordt het geleidelijk warmer. De zon maakt de warme week compleet. De kans op regen is erg klein.

Pasen

Met Eerste Paasdag schijnt de zon volop en wordt het al snel warm. De temperaturen kunnen uitlopen tot 22 graden. Tweede Paasdag wordt het ook een warme lentedag.

Record

Een top-10 notering in de lijst van warmste paasdagen is met deze temperaturen zeker mogelijk. Het record zullen we waarschijnlijk niet aantikken. Dat record was in 2011 en toen werd het 25 graden.

Een flonkerende zonsopkomst (Foto: Joop van der Kaa).

De week begon met deze vroege mooie zonsopkomst in Rijen.