Superfan Tirza maakt zich op voor start laatste seizoen Game of Thrones

Vanavond start het laatste seizoen van het enorm populaire Game of Thrones. Voor de grootste fan van Nederland, Tirza Schouten uit Berghem, betekent dit het einde een tijdperk

Vanavond start het laatste seizoen van het enorm populaire Game of Thrones. Voor de grootste fan van Nederland, Tirza Schouten uit Berghem, betekent dit het einde van een tijdperk. “Ik ben er klaar voor, er komen zes afleveringen en dan is het echt afgelopen.”

“Ik ben de hele dag bezig met de serie. Ik word wakker door mijn Game of Thrones-ringtone en ik probeer ook de kleding na te maken.” Het zal serieus afkicken worden voor Schouten. Ze werd eerder al uitgeroepen tot grootste fan van Nederland. “Gelukkig komen er wel prequels aan, maar de echte serie is echt afgelopen.”



LEES OOK: Tirza uit Berghem is grootste Game of Thrones-fan van Nederland: 'Soms kan ik er niet van slapen'

“De serie speelt zich af in de tijd van de middeleeuwen en dat alles gemixt met wat fantasy, draken en zombies.” Wat de serie zo goed maakt? De onvoorspelbaarheid, volgens Schouten: “In het eerste seizoen wordt een van de hoofdpersonen een kopje kleiner gemaakt. Normaal denk je, ze zullen hem wel redden op het einde, maar dat gebeurde helaas niet.”



Vanavond is de eerste aflevering van het laatste seizoen te zien. “Het zal wel moeilijk zijn om een serie te vinden die zo goed is als Game of Thrones”