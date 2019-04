Man vindt dat vrouw (69) hond bij zich moet houden en slaat haar een gebroken neus

OOSTERHOUT -

Een 69-jarige vrouw uit Oosterhout is zondagmiddag rond halfvijf mishandeld op de Patrijslaan in Oosterhout. De vrouw was haar hondje aan het uitlaten toen ze werd aangesproken door een man die vond dat ze het dier bij zich moest houden. De situatie escaleerde en de man sloeg de vrouw in haar gezicht. Ze liep een gebroken neus en twee gebroken jukbeenderen op.