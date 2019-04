Schijndelse derby tijdelijk gestaakt door ontbreken grensrechter: 'Het moest wel veilig zijn'

De derby in de derde klasse tussen Avanti'31 en Schijndel heeft zondag een goed half uur stil gelegen. Reden daarvoor was dat Schijndel tijdelijk geen grensrechter meer had. “Wij vonden dat de veiligheid eerst gewaarborgd moest worden.”

Het was een verhitte derby tussen Avanti'31 en Schijndel en dat resulteerde er onder meer in dat de wedstrijd tijdelijk gestaakt werd. Voor aflevering 24 in de rubriek ‘Stelletje Amateurs’ belden we met de trainer van Schijndel, Henry van Alebeek, om erachter te komen wat er nou precies aan de hand was.

Henry, het is een beetje onduidelijk. Kunt u uitleggen wat er precies is gebeurd?

“De scheidsrechter vond het op een gegeven moment beter dat onze grensrechter niet door zou gaan met vlaggen, aangezien er vanuit het publiek telkens bier en muntjes naar hem werd gegooid. Wij vonden dat het publiek daar weggehaald moest worden, maar daar wilde ze in eerste instantie niet aan beginnen.

Wij moesten dus een andere grensrechter regelen. Maar volgens de regels mag er alleen iemand vlaggen die op het wedstrijdformulier staat, maar wij wilden natuurlijk niet één van onze spelers langs die kant laten lopen. Daarom heeft de wedstrijd een half uur stil gelegen.”

Maar wie heeft die vlag uiteindelijk opgepakt dan?

“Wij hebben het laatste gedeelte van de wedstrijd gespeeld met de broer van een bestuurslid als grensrechter. Uiteindelijk is het publiek nog wel weggehaald uit die hoek, maar dat kostte ook allemaal weer tijd. Wij wilden wel dat de veiligheid van onze grensrechter gewaarborgd kon worden en het was beter dat er iemand anders ging vlaggen gezien de derbysfeer die op het sportpark hing.”

Een zeer opmerkelijk verhaal. Hoe kijkt u er op terug?

“Niemand zat er natuurlijk op te wachten, maar het hoort ook wel een beetje bij zo’n derby. Uiteindelijk hebben we nog een punt gepakt met een man minder en kunnen we stellen dat wij de morele winnaars zijn. Voor nu lachen wij als laatst.”

En na afloop ‘gewoon’ een biertje gedronken met z’n allen?

“Ja, natuurlijk! Dat hoort zo. We hebben gewoon gezellig wat gedronken, ook met de tegenstander.”