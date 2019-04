Winnaar Parijs-Roubaix Hidde van Veenendaal leeft nog op roze wolk, maar moet gewoon naar school

Nog geen 24 uur na zijn overwinning in Frankrijk zat Van Veenendaal al weer in de schoolbanken. “Het is toch wel gek dat je gisteren in Parijs was en nu alles gewoon doorgaat”, zegt Van Veenendaal nu als we hem gauw bellen tussen de lessen door. “Ik voel me nu natuurlijk super, al ben ik wel moe. De rit van gisteren hakte er in, maar het was het allemaal waard natuurlijk.”

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

Meteen nadat hij op zondagmiddag als eerste voorbij de finishlijn kwam, kon Van Veenendaal het niet geloven, maar dat besef is er nu wel. “Toen ik gisterenavond thuiskwam drong het steeds meer tot me door. En vandaag word ik op school constant gefeliciteerd, dus dat laat je er ook telkens weer aan terugdenken.”

Opa en oma



Op school werd er voor hem bij binnenkomst geklapt en leraren komen langs om hem te feliciteren, maar de leukste reactie die Van Veenendaal kreeg na zijn overwinning in Parijs, is afkomstig van zijn opa en oma. “Mijn opa werd direct na mijn winst gebeld en volgens mijn oma schreeuwde hij het uit van blijdschap. Dat is voor mij echt de allerleukste reactie die je maar kunt krijgen.”

LEES OOK:Hidde (18) uit Dongen wint Parijs-Roubaix voor jongeren: 'Ik dacht: heb ik serieus gewonnen?'



Van Veenendaal was wel enigszins verrast van zijn eigen kunnen, al voelde het zondag bij de start al meteen goed. "Je droomt ervan dat je gaat winnen, maar ik was er niet direct mee bezig. Ik voelde me wel goed op de fiets, had hard getraind en ik voelde dat m'n benen sterk waren. Vorig jaar had ik wat pech met twee lekke banden, dat gebeurde dit jaar gelukkig niet."

De overwinning in Parijs maakt het voorjaar voor Van Veenendaal alleen maar mooier. Hij presteerde al aardig tijdens de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem, maar de vraag is nu natuurlijk wanneer we hem bij de grote mannen kunnen zien rijden. "Dat is lastig te zeggen. Ik moet me goed ontwikkelen en hopelijk kan ik volgend jaar aansluiten bij een goed opleidingsteam om vandaar uit door te groeien naar het echte werk."

Hidde van Veenendaal over de leukste reactie na overwinning: “Mijn opa werd direct na mijn winst gebeld en hij het uit van blijdschap"