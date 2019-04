1200 medewerkers van Sabic oefenen in een nagebouwde fabriekshal voor veilig groot onderhoud

Sabic in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM -

Kunststoffenfabriek Sabic in Bergen op Zoom heeft maandagochtend op zijn terrein een groot oefencentrum voor medewerkers geopend. Dit Safety Skills Center is een nagebootste fabriekshal waarin de komende 15 weken ruim 1200 medewerkers training krijgen in veilig werken.