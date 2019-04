Sabic opent in Bergen op Zoom groot oefencentrum voor medewerkers

Kunststoffenfabriek Sabic in Bergen op Zoom opende maandagochtend op haar terrein een groot oefencentrum voor medewerkers. Dit Safety Skills Center is een nagebootste fabriekshal waarin de komende 15 weken ruim 1200 medewerkers training krijgen in veilig werken.

Aanleiding voor dit nieuwe trainingscentrum is het voor oktober geplande groot onderhoud - de turn around - van de vier chemische fabrieken. Dit onderhoud vindt eens in de vier jaar plaats. Uit de evaluatie van de vorige keer bleek dat ook onderaannemers graag betrokken willen zijn bij de voorbereiding van het onderhoud.

Sybiosis

Het Safety Skills Center is daarom een gezamenlijk initiatief van Sabic en Symbiosis, het samenwerkingsverband van alle aannemers die voor het Saoedische bedrijf werken. "Wij trainen onze medewerkers voortdurend. Ik vind het enorm belangrijk dat we ook de voorbereiding op de turn around nu samen met onze aannemers oppakken. Hoe beter de samenwerking, hoe veiliger en efficiënter we dit traject kunnen doorlopen", zegt Dieter Hollmann van Sabic in Bergen op Zoom.

Ook na het groot onderhoud blijft het trainingscentrum in gebruik voor andere veiligheidsoefeningen.