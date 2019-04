'Ik kan wel janken', Yvon Jaspers lucht haar hart over beoordeling nevenfuncties

Yvon Jaspers blijft erbij dat er niets mis is met het contract dat ze heeft afgesloten met veevoederbedrijf ForFarmers. De Boxtelse voelt zich zelfs in de steek gelaten door al die mensen die haar laten vallen nu ze in opspraak is gekomen. "Ik voel me verrekte alleen en kan wel janken", zei ze maandagavond met tranen in haar ogen in het tv-programma Pauw.

Eerder op de dag werd bekend dat KRO-NCRV onvoldoende zorgvuldig is geweest bij het beoordelen van de nevenfuncties van de presentatrice. Tot die conclusie komt het Commissariaat voor de Media, dat onderzoek deed naar de programma's Boer zoekt Vrouw en Onze boerderij.



Jaspers wil doorgaan

Jaspers presenteert deze boerenprogramma's, maar is ook actief voor ForFarmers.

Ondanks alle commotie is ze 'de rest van haar leven' niet van plan hiermee te stoppen, zei ze strijdbaar in Pauw.



Het Commissariaat vindt dat niet transparant is op grond van welke overwegingen KRO-NCRV de nevenfunctie van Jaspers heeft goedgekeurd. "Gezien de raakvlakken met de programma's die door Yvon Jaspers worden gepresenteerd, was er alle reden om hier zorgvuldig op toe te zien."

'KRO-NCRV en medewerkers kwetsbaar'

Door dat niet te doen, hield de omroep zich niet aan de Mediawet. "KRO-NCRV maakt zichzelf en zijn medewerkers hierdoor kwetsbaar voor mogelijke belangenverstrengeling en vergroot het risico op dienstbaarheid."

Het Commissariaat heeft de omroep ter verantwoording geroepen, maar een boete is niet opgelegd. Na zorgvuldig onderzoek komt de waakhond ook tot de conclusie dat er in Boer Zoekt vrouw en Onze Boerderij geen regels rondom (sluik)reclame en sponsoring worden overtreden. Ook hebben de programma's niet bijgedragen aan extra winst voor ForFarmers.

'Enorm blij'

KRO-NCRV laat in een reactie weten 'enorm blij' te zijn dat duidelijk is dat de programma’s in onafhankelijkheid worden gemaakt. De omroep heeft de beoordelingsprocedure rondom nevenfuncties van presentatoren aangescherpt.

"Yvon is een buitengewoon bevlogen en integere programmamaker met wie wij de komende jaren prachtige programma’s blijven maken over het boerenleven", vertelt directievoorzitter Peter Kuipers.



Steun van boeren

Met de presentatrice heeft het Commissariaat overigens niet gesproken wat Jaspers bevreemdt. Ze was ook boos op de verslaggever van Trouw, die de discussie vorig jaar september aanzwengelde. Jaspers vertelde verder in Pauw dat ze heel veel steun heeft gekregen van de boeren die ze aan de vrouw heeft geholpen.



Een groot aantal van hen had zich, buiten haar medeweten om, bij een 'buurboer' van Jaspers verzameld om haar een hart onder de riem te steken. Ze hadden zich opgesteld achter tafel met een rood-wit geblokt kleed. Jaspers: "Ik kon alleen maar huilen. Hier hoor ik, dit is wat het echt is, voor wie ik al die jaren heb gewerkt."