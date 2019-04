Jos (67) wilde zelf ervaren hoe de uroloog hem van zijn prostaatkanker verloste

Een operatierobot is voor veel mensen nog een vreemd begrip, volgens chirurg Misha Luyer. “Ze hebben vaak een hele andere voorstelling daarvan. We willen iedereen kennis laten maken met wat zo’n operatierobot nu precies inhoudt. Laten zien dat de operatie wel nog steeds door een chirurg wordt gedaan.”

Superzoom en 3D

De operatierobot heeft instrumenten die polsgewrichten hebben. Het beeld wordt tien keer ingezoomd en 3D weergegeven. Luyer heeft al ervaring met de robot. Zelf doet hij bijvoorbeeld alvleesklieroperaties. “Met een robot is het een stuk makkelijker. Je zit tijdens de operatie op afstand, maar voor je gevoel zit je er juist bovenop omdat het vergroot is en je in een 3D-camera kijkt.”

Bekijk de video en lees verder.

Jos Berndsen liet in 2017 zijn prostaat verwijderen door middel van een robotoperatie. “Dat was wel even wennen, maar interessant om te proberen. Dat is de reden dat ik hier ben vandaag, om te zien hoe de uroloog te werk is gegaan met die robot in mijn buik.” Jos vindt dat het voelt alsof hij een joystick bestuurt. “Bingo! Kicken. Ik zag wat de arts zag in mijn buik. Nu is de kanker eruit en heb ik gelukkig nog wel tien, vijftien jaar te leven. Mede dankzij die robot.”

Ook bezoeker Tom Sanders is onder de indruk van de robot. “Heel fascinerend om te ervaren dat je zulke precieze bewegingen kunt maken. Dat ben je niet van jezelf gewend. Ik ben er nog een beetje beduusd van”, vertelt hij. “Ik zit zelf in de computerbranche. Om dan te kunnen voelen en meemaken hoe dit werk is, is een hele belevenis. Dat kun je niet van TV af zien.”

De operatierobot is nog tot en met woensdag te zien in de centrale hal van het ziekenhuis.

