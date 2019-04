Jan (71) is woest op de dieven van zijn prijswinnende duiven: 'Ze wisten goed waarvoor ze kwamen'

Twintig van zijn prijswinnende duiven zijn zaterdagnacht gestolen. Jan Bullens (71) uit Oirschot is woest. Al 49 jaar is hij bezig met het 'kweken' van de allerbeste duiven. De dieren die uit hun hokken gestolen zijn, zijn samen goed voor zo'n 50.000 euro.

Redbullens is de naam van het prijswinnende soort die Jan ontwikkeld heeft. Vernoemd naar zijn eigen achternaam. Sinds 1991 bestaat deze stam. Maar in het weekend zijn dieven binnengeslopen om twintig duiven mee te nemen.

"Ik heb deze deurtjes speciaal gemaakt zodat de duiven niet weg kunnen vliegen. En normaal als ik binnenkom is er een duif die altijd naar me toe komt. Nu was dat niet zo, dus ik keek naar boven en zag dat alles weg was, vertelt Jan geëmotioneerd aan Omroep Brabant.

"Op zondag heb ik gehuild. Dat zeg ik gerust. Dan kan je zo stoer zijn als je wilt, maar dat doet zeer", vertelt hij. Even heeft hij zelfs getwijfeld om het bijltje erbij neer te gooien en zijn overige 70 duiven weg te doen. "Het is mijn hobby en ik wil geen trammelant. Het moet wel leuk blijven. Gelukkig kwamen mijn kinderen naar me toe. Zij hebben me ervan overtuigd om dat niet te doen."

In het duivenwereldje is Jan geen onbekende man. Veel andere duivenmelkers hebben prijzen gewonnen met zijn Redbullens. Sommige duiven kunnen namelijk onwijs goed vliegen. En dat hebben de dieven, volgens Jan, ook geweten. "Ze wisten heel goed waar ze voor kwamen. Het zijn kenners geweest."

'Ik maak ze kapot'

Volgens Jan mogen de daders nog van geluk spreken dat hij hen niet gehoord heeft. "Als ik ze had gehoord, had ik ze kapot gemaakt. Dan had de politie met een andere wagen moeten komen. Ik heb liever dat ze een paar honderd euro meenemen dan dat ze er met m'n duiven vandoor gaan."

De duivenmelker vreest dat hij zijn geliefde beestjes niet meer terugziet. "Die zijn al lang in het buitenland. Dat zei de politie ook. Gelukkig heb ik nog een paar toppers over."