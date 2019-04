Een robot tekent jouw portret in twintig minuten (als je stemt op het Van Abbemuseum)

Per dag kan de robot dertig portretten tekenen en samen vormen die uiteindelijk weer een groot kunstwerk. Dit werk van Tresset heeft de titel Human Study #1. Omdat je alleen mag poseren als je ook gestemd hebt op het Van Abbe als meest publieksvriendelijke museum, hoopt de instelling zo natuurlijk extra stemmers te trekken.

"Je zou denken dat de computergestuurde arm heel systematisch van linksboven naar rechtsonder werkt, maar dat is niet zo", licht Neeltje van Gool van het Van Abbemuseum het werk toe. "Tresset heeft het zo geprogrammeerd dat de arm ook tekent zoals een kunstenaar het portret op het doek zou zetten", en dus zwiept de pen van hot naar her over het tekenvel.

'Het lijkt op blind tekenen'

Kunstenaresse Iris Kensmil uit Rotterdam is een van de eersten die door het oog van de robotmeester beoordeeld wordt. "Het is bijzonder om door een robot getekend te worden. En het is gek omdat je steeds recht vooruit moet kijken in een camera. Het doet me nog het meeste denken aan blind tekenen."

Werk van beeldend kunstenaar Kensmil is overigens over een maand te zien in Italië. Ze is samen met Remy Jungerman geselecteerd als de Nederlandse inzending voor de 58ste editie van de Biënnale van Venetië.

Na twintig minuten maakt de robot een einde aan het stilzitten van Iris door officieel een handtekening onder het portret te zetten en daarna niet meer in beweging te komen. Het eindresultaat is leuk. "Ik herken mezelf er zeker in."